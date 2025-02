Rashford entra no intervalo e comanda virada do Aston Villa sobre o Chelsea

Em confronto direto de duas equipes que brigam por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o Chelsea visitou o Aston Villa, neste sábado, no Villa Park, em Birmingham, saiu na frente, mas levou a virada por 2 a 1 na etapa complementar. Uma falha do goleiro Jorgensen, aos 44 minutos do segundo tempo, impediu a reação do time visitante no Campeonato Inglês. Asensio marcou os dois gols dos anfitriões com assistências de Rashford.

Com o resultado, o time londrino permanece na sexta colocação, com 43 pontos, agora com o Aston Villa na sua cola - em sétimo, com 42. Na próxima rodada, o Chelsea recebe o lanterna Southampton, nesta terça-feira, às 17h15 (horário de Brasília), enquanto o Aston Villa visita o Crystal Palace, às 16h30.

O Chelsea queria aproveitar a péssima fase do time da casa no Inglês - vinha de uma sequência de cinco jogos sem vitória - para se recuperar da dura derrota para o Brighton na última rodada. A equipe do técnico Enzo Maresca encontrou o caminho do gol logo aos 9 minutos, com Enzo Fernández, que bateu à queima-roupa após o passe de Pedro Neto, sem chance para o colega de seleção argentina Dibu Martínez.

Com o apoio da torcida, o Aston Villa equilibrou as ações e também passou a ameaçar a meta de Jorgensen, principalmente com Watkins, que exigiu boas defesas do goleiro sueco-dinamarquês, deixando a partida aberta. Os visitantes foram mais perigosos nas investidas, com Nkunku, Gusto e Fernández, mas não conseguiram ampliar a vantagem.

A equipe azul voltou mais ligada do intervalo, apesar da atuação apagada de Palmer, e quase ampliou com Pedro Neto, duas vezes. A entrada de Rashford, no entanto, deu novo ânimo aos anfitriões. Aos 13 minutos, o camisa 9 acionou Asensio na área e o espanhol anotou seu primeiro gol com a camisa do Aston Villa.

Se Dibu Martínez segurava as finalizações do Chelsea, do outro lado do campo Rashford infernizava a defesa azul. Aos 44 minutos, em jogada ensaiada após cobrança de escanteio, o atacante cruzou no meio da área para Asensio e o espanhol contou com a falha de Jorgensen, que deixou a bola passar por baixo do seu corpo, para virar o placar.

Em vantagem, a equipe de Unai Emery se fechou no campo de defesa nos acréscimos, segurou a pressão dos londrinos e ainda levou perigo nos contragolpes, confirmando o fim da seca de cinco partidas sem vitória no Inglês.