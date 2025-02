Confira as condições do trânsito nas rodovias do SAI neste domingo (23)

As rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) apresentam boas condições de tráfego na manhã deste domingo (23), de acordo com o boletim atualizado pela Ecovias às 9h28. Tanto no sentido São Paulo quanto no sentido litoral, o fluxo segue normal em todos os trechos.





O tempo está bom e a visibilidade é considerada adequada para os motoristas. O SAI opera no esquema 5x5, com a subida sendo feita pelas pistas norte da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes, enquanto a descida ocorre pelas pistas sul de ambas as rodovias.





Motoristas que seguem viagem devem respeitar os limites de velocidade e dirigir com atenção para garantir um deslocamento seguro.