Acidente na Anchieta deixa três feridos na madrugada deste sábado (22)

Um acidente ocorrido na madrugada deste sábado (22) na Rodovia Anchieta, no km 21, sentido São Paulo, deixou três pessoas feridas. Segundo a concessionária Ecovias, o incidente aconteceu às 1h53 e envolveu um veículo de passeio e um triciclo.

Equipes da Ecovias e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro. De acordo com a concessionária, duas vítimas tiveram ferimentos moderados, enquanto uma terceira sofreu ferimentos graves.

Trânsito

O acidente não impacta o trânsito na manhã deste sábado (22) na rodovia. Enquanto motoristas enfrentam fluxo intenso e lento na descida para o litoral pela Imigrantes, especialmente entre os quilômetros 38 e 53, a Anchieta, até às 9h20 segue mais fluida e é considerada o melhor caminho para quem quer evitar o congestionamento. Já no sentido capital, o fluxo segue normal.



A Ecovias, concessionária responsável pela operação do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), informou que, para otimizar o fluxo de veículos em direção ao litoral, está em vigor a Operação 7x3, que garante a divisão do tráfego entre as duas rodovias. Nesse esquema, três pistas da Imigrantes estão direcionadas para o Litoral, enquanto a Anchieta conta com quatro pistas também no mesmo sentido, facilitando o tráfego para quem segue à praia.



Para quem vai em direção à Capital, a Imigrantes continua com três pistas abertas, o que permite um fluxo mais constante de veículos.



Mas, se o seu destino é a Capital, a recomendação da Ecovias é clara: caminhões e carretas devem seguir exclusivamente pela Anchieta no trecho de serra, para garantir maior segurança e fluidez. A concessionária reforça que o trecho da Imigrantes está congestionado, e a mudança de via pode ajudar a evitar perdas de tempo e aborrecimentos.



Condições do tráfego:



- Imigrantes (sentido Litoral): Fluxo intenso e lento entre o km 38 e o km 53.



- Operação 7x3: 3 pistas da Imigrantes para o Litoral e 4 pistas da Anchieta no mesmo sentido. Já no sentido Capital, 3 pistas estão em operação na Imigrantes.



- Recomendações para caminhões: Utilizar a via Anchieta no trecho de serra.