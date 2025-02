Acidente no Rodoanel provoca congestionamento na Anchieta e Imigrantes

Um acidente envolvendo duas carretas no KM 61 do Rodoanel Mário Covas (SP-021), sentido rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, causou transtornos na manhã desta sexta-feira (21), com reflexos significativos no tráfego das rodovias Anchieta e Imigrantes.





De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a colisão traseira entre os dois veículos, que também resultou no tombamento de um contêiner, interditou parcialmente o sentido interno do Rodoanel. A interdição começou por volta das 6h30, mas as equipes de resgate conseguiram liberar a faixa 3 às 09h57 e a faixa 2 às 09h44. O acostamento, no entanto, permanece interditado. O acidente não deixou vítimas.





A operação de remoção e limpeza foi coordenada pelas equipes da concessionária SPMAR e pela Polícia Militar Rodoviária, que trabalharam para liberar a via e minimizar os impactos no trânsito. Apesar da liberação das faixas, o tráfego ainda apresenta retenções na região, com a ARTESP monitorando a situação.





O acidente também causou reflexos nas rodovias Anchieta e Imigrantes, principais acessos à capital paulista. Segundo boletim da Ecovias, às 11h, a Rodovia Anchieta apresentava tráfego lento no sentido São Paulo, especialmente entre os quilômetros 15 e 10 e entre os quilômetros 20 e 17, devido ao alto fluxo de veículos. Já na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego também estava lento no sentido São Paulo, do km 30 ao km 27, em razão de um acidente ocorrido fora da área de concessão.





O tempo na região é bom, com visibilidade excelente, mas os motoristas devem se preparar para eventuais congestionamentos enquanto as equipes continuam trabalhando na normalização do tráfego. A Ecovias informou que o Sistema Anchieta-Imigrantes segue em operação normal, com a descida pela pista Sul e a subida pela pista Norte.





A ARTESP e as concessionárias continuam acompanhando a situação para garantir a segurança e o fluxo das rodovias.