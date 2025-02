Hospital Brasil vira referência em tratamento de doenças intestinais

Unidade da Rede D’Or com sede em Santo André, o Hospital Brasil foi reconhecido oficialmente como o primeiro centro de excelência em doenças inflamatórias intestinais (DII) no Brasil pela Panamerican Crohn And Colitis Organization (PANCCO), organização que atua em tratamento e pesquisa no Canadá e América Latina.

O selo de referência é dado somente a entidades com alto padrão de atendimento e tratamento a pacientes que sofrem com doenças do intestino, proporcionando diagnósticos precisos e acompanhamento especializado e inovador.

“A certificação reforça nosso compromisso com a excelência clínica e o bem-estar dos pacientes, destacando o Hospital Brasil como referência nacional no cuidado dessas condições inflamatórias complexas”, enfatiza Mathew Kazmirik, coordenador do Gastro D’Or da unidade

O processo de certificação avalia 52 requisitos, que incluem atendimento, dedicação da equipe na assistência ao paciente, diagnóstico, tratamento e acompanhamento especializados. No total geral, o Hospital Brasil obteve um resultado de aprovação superior a 90%, garantindo o reconhecimento para a unidade da Rede D’Or no Grande ABC.

“É a garantia de que estamos à frente na busca por soluções de saúde que transformam vidas. Seguimos firmes na missão de cuidar com qualidade, humanização e tecnologia”, disse o coordenador.

Segundo Kazmirik, o trabalho desenvolvido no Hospital Brasil é parte de uma metodologia coordenada nacionalmente pelo médico Antônio Carlos Morais, Mestre em Gastroenterologia e referência na área, que lidera um modelo integrado e inovador de assistência para pacientes com doenças inflamatórias intestinais em toda a Rede D’Or São Luiz.

DOENÇAS CRÔNICAS

As doenças inflamatórias intestinais são enfermidades crônicas que afetam o trato gastrointestinal e podem gerar uma resposta exagerada do sistema imunológico ou alteração das microbiota intestinal.As mais conhecidas são a Doença de Crohn (DC) e a Retocolite Ulcerativa (RCU), cujos sintomas são emagrecimento, diarreia, dor abdominal, sangramento retal, febre e náuseas.

Sem tratamento adequado essas doenças podem levar a complicações ainda mais graves e, em alguns casos, irreversíveis no sistema digestivo, além de sérias complicações extra-intestinais, como cálculo na vesícula, trombose venosa profunda, artrite, anemia e até mesmo osteosporose.

O tratamento é feito de acordo com a doença e o grau de severidade que acomete o paciente, podendo ser baseadas apenas em algumas mudanças dos hábitos alimentares, uso de medicações via oral, via subcutânea ou a administração de medicamentos por via venosa, mas em alguns casos considerados mais graves pode evoluir para cirurgia.