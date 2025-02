Região tem 8.724 firmas fechadas durante janeiro

O Grande ABC registrou o encerramento de 8.724 empresas no primeiro mês de 2025, segundo dados do Painel de Mapa de Empresas da Receita Federal obtidos pelo Diário. O número inclui matrizes e filiais de negócios de diferentes portes e representa um aumento de 20,6% em relação a janeiro de 2024, quando 7.234 empresas fecharam as portas nas sete cidades.

Para o especialista em finanças Carlos Afonso, a alta reflete dificuldades estruturais enfrentadas pelos empreendedores. Segundo ele, a falta de conhecimento sobre o mercado, a ausência de uma identidade clara para o negócio, a falta de planejamento estratégico e o descontrole financeiro estão entre os principais motivos para o encerramento das atividades.

“Muitos abrem empresas sem um estudo detalhado do setor e sem uma estrutura de gestão eficiente. Sem planejamento adequado, o negócio perde competitividade e enfrenta dificuldades para se manter ativo. As altas taxas de juros praticadas pelos bancos, somadas à escassez de crédito no mercado também acabam por contribuir para um cenário desafiador”, afirma Afonso.

O fechamento de empresas afeta a economia local, reduzindo a oferta de empregos e impactando setores como comércio e serviços. O especialista avalia que iniciativas de capacitação e suporte podem contribuir para um cenário mais favorável, ajudando empreendedores a estruturar melhor seus negócios e evitar falhas recorrentes na gestão.

