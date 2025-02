Veja números sorteados da Mega-Sena deste sábado (22)

O concurso 2.831 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (22). Os números sorteados: 02 - 12 - 18 - 21 - 24 - 37. No último resultado, o prêmio acumulou pela 11ª vez consecutiva, sem que o prêmio principal tenha vencedor, o que faz o valor da bolada disparar para patamares cada vez mais altos e atraentes.

O último sorteio, mesmo sem o grande vencedor, premiou muitas apostas. A quina, que acerta cinco números, teve 104 ganhadores, que irão receber R$ 61.922,77 cada. Já a quadra, com quatro acertos, premiou 8.283 apostadores, que levarão para casa R$ 1.110,70.





Como apostar

Quem quiser tentar a sorte e concorrer aos R$ 120 milhões já pode fazer suas apostas. O prazo vai até as 19h de sábado (22), e os jogos podem ser realizados nas casas lotéricas de todo o Brasil ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 5.

