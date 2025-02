Quina 6664: confira os números sorteados nesta sexta-feira

O concurso 6664 da Quina deve pagar no sorteio desta sexta-feira ao apostador que acertar as cinco dezenas um prêmio estimado em R$ 2 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados nesta sexta-feira para a Quina são?





11, 23, 32, 44, 76

SORTEIO DE ONTEM

Nenhum apostador acertou a quina no sorteio desta quarta-feira e o prêmio acumulou. Vinte e quatro apostas conseguiram acertar quatro dos cinco números e cada uma delas levou R$ 12.133,43. na faixa dos três acertos, 2.356 apostas faturaram R$ 117,71.