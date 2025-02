São Caetano vence e vira vice-líder na A4 do Paulistão

Em um jogo cheio de tensão e emoção, o São Caetano conseguiu uma vitória importante sobre o Taquaritinga na 9ª rodada da Série A4 do Campeonato Paulista. O duelo, realizado neste sábado (22) no estádio Anacleto Campanella, no Grande ABC, terminou com um placar apertado de 1 a 0, graças a um gol decisivo do artilheiro Fábio Azevedo nos instantes finais da partida.

A vitória permitiu que o Azulão, na estreia do técnico Carlinhos Alves, alcançasse a vice-liderança da competição, somando 17 pontos. Já o Taquaritinga ficou estacionado nos 14 pontos, ocupando provisoriamente a quinta posição da tabela.

O jogo começou equilibrado, mas a expulsão de um jogador do Taquaritinga no final do primeiro tempo mudou os rumos da partida. Com um homem a mais, o São Caetano assumiu o controle das ações e partiu para cima do adversário.

A insistência do time da casa finalmente foi recompensada aos 43 minutos do segundo tempo. Fábio Azevedo, artilheiro do campeonato com oito gols marcados, recebeu um lançamento preciso, avançou em direção ao gol e não perdoou, garantindo o triunfo para o São Caetano.

Ambos os times já têm seus próximos compromissos marcados. Na quarta-feira (26), pela 10ª rodada da Série A4, o São Caetano enfrenta o Osasco Audax, fora de casa, às 20h. Já o Taquaritinga terá um desafio igualmente complicado, encarando o Penapolense, também como visitante, às 15h.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO 1 X 0 TAQUARITINGA

São Caetano: Vinícius Ferrari; Allan, Felipe, Bernardo Henrique, Leandro (Alex Sandro); Miguel (Caio Felipe), Luiz Henrique (Kleverson), Douglas Nathan (Goldeson); Fábio Azevedo, Mauricio Mendes e Wermeson.

Técnico: Carlinhos Alves

Taquaritinga: Lazzari; Fabinho, Sergipe, Pedrão, João Pedro; Giovani (Matheus Fernando), Góes, Mika (John); Bozzolan (Mineiro), Luan (Biel) e Marcos Paulo (Eric).

Técnico: Diego Souza

Gol: Fábio Azevedo, aos 43 do segundo tempo

Juiz: Rafael Gomes Felix da Silva

Renda e público: Não disponível

Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, neste sábado (22)