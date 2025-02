Papa tem crise de asma prolongada e segue em 'condições críticas', diz Vaticano

O Papa Francisco apresentou uma crise asmática de longa duração pela manhã e segue em condições "críticas" de saúde, segundo boletim divulgado na tarde deste sábado, 22, pelo Vaticano.

De acordo com a Santa Sé, Francisco passou por uma terapia de alto fluxo de oxigênio para tratar a crise. "As condições do Santo Padre continuam críticas, portanto, como explicado ontem, o Papa não está fora de perigo", diz a nota.

O boletim informa ainda que exames de sangue identificaram uma plaquestomia, condição médica caracterizada pela redução do número de plaquetas no sangue, que exigiu a realização de transfusões de sangue.

O líder da Igreja Católica, de 88 anos, está internado desde o último dia 14 para tratar de problemas respiratórios. Mais cedo, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, confirmou que, pela segunda semana consecutiva, o Papa Francisco não fará a tradicional oração do Angelus neste domingo, 23, e enviará um texto para ser lido na Praça de São Pedro, em Roma.