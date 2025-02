Guilherme é o novo Anjo do BBB25 e Thamiris está no monstro

Novo anjo na área! Neste sábado, dia 22, rolou mais uma prova para decidir quem vai ser responsável por imunizar uma pessoa no próximo paredão, no próximo domingo, dia 23. Quem levou a melhor com a maior pontuação, de 410 pontos, foi Guilherme. Logo ele também teve que escolher quem vai lidar com o monstro até a hora da formação da berlinda: Thamiris.

Em uma disputa individual, em que cada um dos jogadores não sabia como o outro foi, os participantes tiveram que limpar imagens de objetos. Cada um deles tinha dez gotas de produto de limpeza e tinham que acertar e derrubar os desenhos. Todos tinham valores diferentes para a soma final.

Após quatro vetos da prova, a ordem do jogo foi sorteada e ficou assim: Aline, Guilherme, Gracyanne, Vilma, Renata, Eva, Thamiris, Joselma, Camilla, João Gabriel, Daniele Hypólito e Vitória.

Os competidores tinham a chance de treinar três vezes os arremessos antes de entrar no carrinho de onde teriam que lançar as gotas. O destaque positivo aconteceu logo no começo, Guilherme errou apenas uma almofada e somou 410 pontos. Já quem perdeu muitas oportunidades e ficou lá embaixo na tabela de pontos foi Dani com apenas dez pontos.

Como nem tudo são flores, o anjo também tem uma missão complicada após a vitória. Ele tinha que escolher uma pessoa para se vestir de cobra e decidiu colocar Thamiris.

Confira o placar final:

Guilherme: 410 pontos;

Camilla: 350 pontos;

Vitória: 340 pontos;

Renata: 320 pontos;

Gracyanne: 190 pontos;

Joselma: 170 pontos;

João Gabriel: 150 pontos;

Aline: 140 pontos;

Thamiris: 120 pontos;

Eva: 100 pontos;

Vilma: 40 pontos;

Daniele: dez pontos.