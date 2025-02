'BBB 25': João Gabriel sugere que João Pedro indique Camilla ao paredão

Com a formação do próximo paredão se aproximando, os participantes do BBB 25 voltaram a discutir estratégias dentro da casa. Durante uma conversa entre Eva, Diogo, João Pedro e João Gabriel, possíveis alvos foram mencionados, e a dinâmica da votação ganhou novos contornos.

Eva começou comentando sobre Diego e sua relação com o grupo do Quarto Nordeste. "Não tenho como saber, porque eu não converso muito de jogo com o pessoal lá do meu quarto. Mas o que eu senti ontem foi que o Diego não estava tão feliz assim. Ele comentou algo do tipo: Ah, porque eu fui julgado lá? Como se ele não tivesse feito o que foi sugerido a ser feito. E aí ele falou que joga o jogo dele, com a cabeça dele", relatou Eva.

Diogo, por sua vez, mencionou um comentário que ouviu na varanda: "Ela falou algo do tipo: Acho que lá no quarto tem quatro votos, mas não sei para quem é."

No decorrer da conversa, João Gabriel sugeriu que João Pedro considerasse colocar Camilla no paredão, após o irmão comentar que a sister votaria neles. "Então bota no paredão aí, bota no paredão, bota a Vitória!", disse inicialmente. João Pedro confirmou sua intenção: "Uai! Ué, eu vou botar a Vitória."

Ainda assim, João Gabriel mencionou Camilla como uma alternativa. "E a mesma coisa a Camilla. Não bota? Bota no paredão. Bota no paredão. Bota, que não vota na Vitória!", disse.

Eva também comentou sobre a posição de Camilla no jogo. "A Camilla não tem medo de ser indicada, porque ela nunca é votada por quase ninguém. A gente que está decidindo votar nela aqui, mas nos outros paredões ela nunca recebe voto, entendeu?"

Entenda os últimos acontecimentos

Desde a última formação de paredão, o jogo passou por mudanças significativas, com alianças abaladas e novas estratégias sendo traçadas. Camilla, Thamiris e Vitória Strada, que antes jogavam juntas, se desentenderam após a votação, quando Thamiris questionou a escolha de Vitória e apontou que a atriz agiu de forma individualista ao não priorizar os aliados.

Paralelamente, João Pedro venceu a Prova do Líder e começou a definir seus alvos. Em uma conversa recente, ele afirmou que Vitória será sua indicação ao paredão, justificando que não gostou da postura dela na última dinâmica de votação. No entanto, a conversa com João Gabriel levantou a possibilidade de Camilla também ser considerada como uma alternativa.

Além disso, a disputa pelo Poder Curinga adicionou um novo elemento à estratégia dos participantes. Camilla venceu o leilão e poderá influenciar o jogo antes da formação do paredão, o que pode mudar o rumo das indicações e impactar os próximos passos da liderança de João Pedro.