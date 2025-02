Diego Hipolyto alerta Vitória Strada: Você é a última opção de absolutamente tudo. Confira o que rolou na festa do BBB25

Na noite da última sexta-feira, dia 21, a casa mais vigiada do Brasil recebeu o show de Diogo Nogueira. Os brothers caíram no samba e se divertiram muito, mas após a apresentação as conversas sobre o jogo voltaram com tudo.

Diego Hipolyto aproveitou um momento a sós com Vitória Strada para alertar a amiga. A atriz confessou que ficou chateada com algumas coisas que escutou de outras sisters:

- Eu já ouvi diversas vezes que deveria me portar de outra maneira. E eu acho que acabei tendo uma visão de mim mesma que as pessoas olham lá de fora que as pessoas pensam: Nossa, que menina planta, que não toma nenhuma atitude, não faz nada. E eu não quero me enxergar assim, tudo o que eu tinha para falar eu falei, analisou.

Diego então discordou da amiga e deu sua opinião sobre:

- Eu penso que [para] as meninas do seu quarto, você é a última opção de absolutamente tudo. É o que eu acho. Até, às vezes, abaixo da Dani, em muitas coisas, que você acha que não, mas eles vão proteger a Dani por uma outra situação. Você se tornou mais fraca. Porque você agora não tem um aliado. De certa forma, a Dani vai ter eu. A Dani é mais vulnerável para as pessoas ao ponto de vista delas. A Daniele vai me influenciar, que me influencia de verdade. A opinião da minha irmã importa muito.

E continuou:

- Então, sabe o que você é, do meu olhar para as pessoas lá? Você é uma pessoa importante para elas, elas gostam de você, só que elas estão tão desesperadas em não ir para o Paredão que elas vão perder qualquer essência e qualquer atitude para não ir para o Paredão.

Vitória então contou ao amigo que pretendia conversar com Camilla e Thamiris sobre os embates entre elas.

- Vamos pensar na pior das hipóteses: se eu chamo as meninas para conversar, elas falam de novo com João Pedro e ele está pensando em me colocar no Paredão, e, por isso, me coloca. Ou, se eu chamo ele para conversar e isso faz ele me colocar.

Após escutar a amiga, Diego falou:

- Eu acho que ele vai te colocar de qualquer jeito. É o que eu acho, eu sou bem sincero. Eu odiei que ele falou o meu nome primeiro, só que eu estou vendo um jogo acontecendo e eles têm palavra. Eu acho eles boa gente, e sabe qual o problema? Eles não te deram oportunidade de te conhecer... Eles não me conhecem.

Vale pontuar que antes da festa, João Pedro, líder da semana, escolheu cinco pessoas como alvos para o próximo paredão: Diego, Daniele Hypólito, Vitória Strada, Aline e Camilla. Mas em conversa com Camilla, o líder adiantou que irá indicar a atriz ao sexto paredão.

Novas alianças

Após saber a indicação do líder, Camilla confessou que não joga mais com Vitória Strada. Segundo ela, a atriz é carta fora do seu baralho.

- Desde domingo, a Vitória virou uma carta fora do meu baralho. Sério. Comigo só tem uma chance. A minha prioridade aqui é a minha irmã.

Aline recusa convite de Diogo Almeida

Com o final da festa, Diogo Almeida chamou Aline para dormir com ele no Quarto Fantástico, mas a sister não aceita o convite. Já deitada e dormindo, a baiana apenas mexeu a cabeça afirmando que não iria subir com ele.