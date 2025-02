Obra contra enchente muda trânsito no Bairro Cerâmica

A Prefeitura de São Caetano inicia hoje as obras de combate às enchentes na avenida Fernando Simonsen, no Bairro Cerâmica e arredores.

Segundo a administração municipal, a obra será dividida em três fases para minimizar impacto viário. Nesta fase, a obra será de drenagem e vai da rua Antonio de Andrade até a rua das Mangueiras, com previsão de conclusão desta fasae para o mês de abril.

A iniciativa faz parte do projeto ReFundação, cujo investimento total da obra é de R$ 173,4 milhões. Estão previstos também construção de um piscinão com capacidade de armazenar 18,8 mil metros cúbicos de água entre a avenida do Estado, rua Ceará e avenida Conde Francisco Matarazzo, ampliação de galerias pluviais em 8 quilômetros, elevação do muro na avenida dos Estados na área limite com São Caetano e requalificação do Terminal Rodoviário Nicolau Delic.

DESVIO NO TRÂNSITO

O impacto direto no tráfego da cidade será para quem vem da rua Amazonas para a Fernando Simonsen. Quem segue em direção ao Parque Chico Mendes precisará fazer um desvio na rua das Mangueiras, acessar à esquerda a rua Nestor Moreira e seguir até a rua Espírito Santo para conseguir seguir para a rotatória