Fim! Maiara termina relacionamento com Mohamed Nassar

Chegou ao fim o relacionamento de Maiara com Mohamed Nassar. De acordo com informações dadas por Leo Dias durante o programa Fofocalizando, nesta sexta-feira, dia 21, a sertaneja que faz dupla com a irmã Maraísa, colocou um ponto final no namoro com o empresário.

Os rumores de que o ex-casal estava junto começaram ainda em 2024, quando a cantora chegou no cruzeiro Maiara & Maraisa em Alto Mar, de maõs dadas com Nassar. Ele que é dono de uma loja de produtos eletrônicos e perfumes em Ciudad del Este, no Paraguai, esteve com a famosa no Buteco do Gusttavo Lima, em dezembro, onde oficializaram o romance após serem vistos trocando beijos.

Na festa de 50 milhões de seguidores de Virginia Fonseca no final de dezembro, o empresário chegou até a pedir Maiara em casamento, durante uma brincadeira. A sertaneja no entanto, já está seguindo a vida com visual novo. Como você leu aqui no ESTRELANDO, ela radicalizou as madeixas e surgiu com o cabelo bem curtinho.

