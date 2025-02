Maiara radicaliza no visual e surge com o cabelo curtinho

Olha ela! Maiara, da dupla com Maraisa, chamou atenção dos seus fãs ao surgir com um novo visual. A cantora sertaneja deu adeus aos fios longos e apostou com tudo no cabelo curtinho.

A mudança radical da sertaneja foi compartilhada através das redes sociais em fotos ao lado da família. Nos cliques, Maiara apareceu curtindo um banho de mar com a irmã e a mãe, Almira.

Já em outro momento, Maiara postou uma selfie em seus stories e escreveu:

Aposte no novo.

Recentemente em uma entrevista ao Portal Leo Dias, Maiara comentou sobre sua paixão pela literatura:

- Eu sempre carrego uns dois ou três livros comigo, afinal, a estrada é onde passo boa parte do meu tempo e eu criei esse hábito da leitura. É algo que me faz bem, então, em qualquer brechinha, lá estou eu de cara no livro, seja no carro, no avião ou até mesmo em hotéis.