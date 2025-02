Mauá abre processo seletivo para contratar médicos

A Prefeitura de Mauá abriu nesta sexta-feira (21), as inscrições para o processo seletivo com o objetivo de contratar médicos e também formação de cadastro reserva. Existem vagas para sete especialidades: médico acupunturista, médico do trabalho, endocrinologista, ginecologista, neurologista pediátrico, reumatologista e urologista.

Os candidatos interessados devem fazer a inscrição, até o dia 09 de março, pelo link https://processoseletivo.maua.sp.gov.br/. Os detalhes sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital que pode ser acessado no mesmo endereço. A contratação é por tempo determinado, com duração de até 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Aporte

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, esteve em duas cidades do Grande ABC na última segunda-feira (17). Em São Bernardo, ao lado do prefeito Marcelo Lima (Podemos), visitou as instalações do Hospital de Clínicas José Alencar e reforçou a parceria para ampliar a Caravana da Saúde. Na sequência, foi para Mauá. No Hospital Dr. Radamés Nardini lançou o PMAE (Programa Mais Acesso a Especialistas) com investimento de R$ 606 mil.

“Estamos reforçando a participação do município em nosso programa para reduzir tempo de consultas e exames”, disse a ministra. Serão priorizadas, nesta primeira etapa do programa, áreas de oncologia, ortopedia, cardiologia, oftalmologia e otorrinolaringologia. Estas especialidades passam a ter prioridade de atendimento em até 60 dias.

