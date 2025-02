Larissa Manoela compartilha novos cliques de casamento luxuoso

Larissa Manoela está nostálgica nesta sexta-feira, dia 21. Ao procurar fotos de seu casamento com André Luiz Frambach, a atriz contou que achou alguns registros bem especiais.

Vale lembrar que luxuosa cerimônia do casal aconteceu em dezembro de 2024. Na legenda da publicação, Larissa escreveu:

Quando você abre o álbum do casamento e se surpreende com novos registros do grande dia. Tem um cisco no meu olho. Se existisse uma maneira de voltar para um dia em específico, eu certamente voltaria para esse!

Na seção de comentários, André se derreteu pela esposa:

Esse sorriso. Você pode tudo sempre sorrindo assim.

Muito apaixonados, não é?