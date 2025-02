André Luiz Frambach celebra volta de Larissa Manoela à Globo para gravar novela

Vamos combinar que todo mundo já quis viver aquele amor que te deixa com borboletas na barriga, não é mesmo? Este é o caso de Larissa Manoela e André Luiz Frambach, que estão sempre atualizando as redes sociais com momentos para lá de fofos.

No dia 19 de fevereiro de 2025, André rasgou elogios para a amada, que voltou à TV Globo para gravar Êta Mundo Melhor, da qual será protagonista. Na oportunidade, ele se declarou através de um texto adorável publicado em seus Stories:

Primeiro dia dela de volta pra casa TV Globo, como sempre digo: muito orgulho das suas escolhas, muito orgulho das suas conquistas, da sua caminhada, da sua força, da sua vontade de estar sempre crescendo e evoluindo como ser humano espírito e artista. Para muitos é fácil, mas só quem tá do seu lado sabe o quanto você batalha e se dedica para estar onde está, e quantas coisas você teve que abrir mão! Eu te amo e estarei para toda a vida com você, sendo seu apoio, seu suporte (porque sua força eu não preciso ser) uma mulher como você já tem força de sobra! Te amo meu amor e é aquilo né... Se o mundo já foi bom, agora ele vai ficar ainda melhor. Êta Mundo Melhor vem ai! E vem com essa artista e protagonista gigantesca!, escreveu ele.

Quanto amor!