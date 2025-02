UTINGA. Tinha a ACTU. A Swift. A casa de Maria Luiza. A paisagem ao fundo... ...as várzeas do Tamanduateí.

Este cheiro de grama e flores é citado por Maria Luiza Mezzone Alati, nascida em Utinga e que há muitos anos reside em Toronto, no Canadá.

Maria Luiza foi capa da revista eletrônica “O Ginasiano” nº 47 (fevereiro de 2023). Diretamente do Canadá, ela concedeu uma linda entrevista ao Dilson de Oliveira Nunes, o criador e editor de “O Ginasiano”.

A reportagem tem várias ilustrações. Separamos as duas de hoje, identificadas neste trecho do relato de Maria Luiza:

“(...) porque terrenos custavam muito menos nos subúrbios da Grande São Paulo, meu pai comprou um na Avenida dos Estados, entre a Avenida da Paz e Rua Londres, defronte ao Rio Tamanduateí que naquele tempo era um riozinho, nada como hoje”.

MEMÓRIA COLETIVA

Quando o professor Soldá falou com tanto carinho de Utinga, lembramos dos 60 números de “O Ginasiano”. Em cada edição, histórias saborosas como as lembradas por Maria Luiza. Vários ex-alunos da Escola Amaral Wagner foram ouvidos e separaram suas relíquias, tão bem reproduzidas por Dilson.

Numa das revistas, na capa, a Swift. Numa página interna, um time posado de futebol de salão na quadra da ACTU – Associação Católica dos Trabalhadores de Utinga. Noutra revista, uma flâmula, lembrança de uma formatura que sem esse pequeno documento ficaria apenas na mente dos alunos de então.

No “Ginasiano” nº 33, na capa, João Botteon, um dos principais colaboradores da revista. Quantos belos relatos do querido Botteon ilustram a revista. De repente...

NOTA DA MEMÓRIA – Preservar os 60 números de “O Ginasiano”, mais uma pauta para nós. Ali está a história utinguense, da Operária Utinga.

Ninguém, nem o mais ilustre historiador e memorialista ofereceria assim. De bandeja. Gratuitamente, tantas e diversificadas informações, tantas ilustrações sobre o eterno Distrito de Utinga.

Dilson deixou uma obra encantadora, Botteon também. Memória do Grande ABC, valorizemos esse material tão puro e importante.

Crédito das fotos 1, 2, 3 + logo O – Divulgação: O Ginasiano

RETRATOS UTINGUENSES

1 - Avenida dos Estados, 3020, a casa dos Mezzone: o casal Vincenzo Mezzone e Angelina Di Pede com o filho Toninho em 1953

2 - Em 1956, a família Mezzone já com a caçulinha, Maria Luiza: ao fundo, à esquerda, a Escola Amaral Wagner, em construção: à direita, a Tecelagem Zarzur, já abandonada

3 - Futebol de Salão na ACTU: Décio, Mario e Nelson; agachados: Rubens, Luiz e Gimenez. Foto do acervo de Odair Gea, descoberta por Rubens Ortigoso

4 - Professor José Soldá: saudades da Utinga que ele conheceu em 1958 e onde lecionou até 1975

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 24 de fevereiro de 1995 – Edição 8945

MANCHETE – Em protesto contra enchentes em Piraporinha, lojistas fecham lojas em Diadema.

GRANDE ABC - Governador iria avaliar pedidos do Consórcio Intermunicipal. Quanto à criação da Universidade do ABC, Mario Covas era contra: “O Estado não tem recursos para manutenção da UABC”.

INDÚSTRIA – Grow inundava mercado com 70 novos produtos.

Empresa de São Bernardo lançava brinquedos da linha “Eliana”, o Mundo Mágico e Doces Segredos. Mais: Os Jogos Escrevendo Certo e Operação Pega Ladrão.

Reportagem: Alessandra Movita.

ADEUS - Morria o proprietário da Choperia Nobeschi, Ettore Nobeschi, aos 77 anos.

EM 24 DE FEVEREIRO DE...

1905 – No aniversário da Constituição de 1891, o presidente do Estado, Jorge Tibiriçá, recebia felicitações de todas as partes.

A Câmara Municipal e o Diretório Político de São Bernardo enviaram telegramas ao mandatário paulista.

A Constituição de 1891 foi promulgada em 24 de fevereiro, obra de Ruy Barbosa e Prudente de Moraes. Entre as inovações, a instituição da República Federativa Presidencialista.

A separação entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e entre Igreja e Estado estão nesta carta magna.

1955 – Prefeitos do ABC e o problema do abastecimento de água. Fracassara uma primeira tentativa de trabalho em conjunto.

Santo André cobrou São Bernardo e São Caetano, e ameaçou atuar sozinho para atender a seus 120 mil habitantes.

Pouco mais de 10% dos prédios andreenses tinham água encanada.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado da Bahia, hoje é o aniversário de várias cidades, entre as quais Sobradinho.

E mais: Araguainha (MT) e Sabinópolis (MG).

HOJE

Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil.

Dia Internacional do Bartender (o profissional dos coquetéis).

São Sérgio

24 de fevereiro

Monge e eremita. Reprovava o culto a ídolos pagãos. Proclamava o Evangelho de Jesus Cristo. Martirizado em 24 de fevereiro do ano 304 na região da Cesaréia da Capadócia e da Armênia.

Fonte e divulgação: Arquidiocese de Belo Horizonte.