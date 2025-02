José Soldá. Lições e lembranças de um mestre. Quase 94 anos... ...70 anos de ensino. Ainda percorre o Brasil... ...e não se esquece de Utinga

Uma frase ficou: “Não molhe o pano”.

Formidável entrevistar o professor José Soldá. Didática nota dez, com louvor. Gravamos 30 minutos com ele, no estúdio de TV do Diário do Grande ABC. E para um mestre especializado em Exatas (Física, Matemática, Estatística), professor Soldá se revelou um craque em Humanas.

UTINGA

Cheguei em 1958 para lecionar no Amaral Wagner. Comecei a gostar da escola. Uma escola organizada. Os alunos queriam estudar.

Utinga era uma região não pobre. Classe média, de trabalhadores, que tinham uma qualidade de vida muito boa graças às grandes indústrias do ABC.

Os alunos do Amaral Wagner almejavam entrar nas escolas industriais, Senai, ETI Lauro Gomes. Por isso, dedicavam-se com afinco ao curso ginasial.

ENTROSAMENTO

A nossa primeira diretora se chamava Chana Bader. Permaneceu pouco tempo. Veio o Luiz dos Santos, do ginásio, e o Miguel Tabet, do curso primário. Trabalhavam juntos, em harmonia.

Os professores ginasiais eram de bastante qualidade, efetivos. Caso do professor Matozinho, na cadeira de Português.

PULAR O MURO

Quando o aluno chegava atrasado, ele pulava o muro de fora para dentro, impressionante a vontade de estudar que todos tinham.

Resultado: no pós-ginásio os alunos de Utinga eram sempre os primeiros classificados nos concursos para o ensino profissionalizante.

31 DE MARÇO

O projeto desta escola foi do dr. Artigas (João Batista Vilanova Artigas, 1915-1985), um dos maiores arquitetos do Brasil. Valeu o primeiro lugar numa exposição em Milão entre os projetos de construção educacional.

E aconteceu na Escola 31 de Março o mesmo que no Amaral Wagner: os alunos saíam preparados.

Vários professores da USP saíram da 31 de Março. Muitos seguiram na área médica. Caso do dr. Antonio Molon, hoje aposentado da Escola Paulista de Medicina. Professor emérito. Caso do professor Valter Mauricio Correia, que foi para a universidade em Botucatu.

Os melhores advogados saíram de Utinga: Mauro Russo, Sérgio Ruas...

DA ESCOLA PARA A BALADA

Aos sábados as aulas iam até 21h. Os alunos vinham muito bem alinhados. Assistiam aula e depois seguiam para os bailinhos.

MOLHAR O PANO

Eu era exigente. Cobrava. No último ano, exigia muito. Mexia com o aluno. Dizia, não molhe o pano que você pode não se formar. Era uma forma de fazer o aluno se preparar, estudar ainda mais.

Naquele tempo, costumava-se comprar o tecido para o terno ou vestido de formatura. E o tecido precisava ser molhado antes da costura. Daí a frase: “Não molhe o pano”.

PINGUE-PONGUE

Mestre José Soldá

Nascimento: Franca, SP, 10 de abril de 1931.

Pais: Ricardo Soldá e Luiza Bom Soldá.

Irmão: Ivo Soldá, economista. Também foi professor na EE Amaral Wagner.

Esposa: Maria Aparecida Soldá, falecida em maio de 2024.

Filhos: Nilton Soldá, engenheiro químico e professor de Química; e Marcelo Soldá, que atua na área de informática de alta resolução.

Leitura: parte científica. Gosta de ler sobre a Revolução Espanhola. Livro atual: Santa Eulália, que é uma cidade da Espanha.

Religião: católica

Um momento: ter sido capa da revista eletrônica “O Ginasiano”, iniciativa do amigo Dilson de Oliveira Nunes. Falecido o ano passado.

Atividade atual: viaja o Brasil. Dá curso sobre estatística. Esteve recentemente em Porto Velho, em Rondônia. Já cobriu todo o Nordeste.

ALÔ, ALÔ, PREFEITO...

- Professor Soldá, Santo André lembra do senhor?

- Lembra, os alunos lembram.

- E o Poder Público? O senhor já foi homenageado?

- Ainda não.

- O senhor, se convidado, daria uma palestra no Teatro Municipal de Santo André.

- Com todo o prazer.

NOTA DA MEMÓRIA – Dirigentes da Secretaria de Educação de Santo André, prefeito Gilvan Junior, vamos prestar uma homenagem ao professor José Soldá?

Se o mestre querido tem percorrido este Brasil todo, por que não um convite para um bate-papo com ele aqui em Santo André?

Vejam ali no “Pingue-Pongue”: dia 10 de abril é aniversário do professor José Soldá, dois dias após o aniversário oficial de Santo André. Que data melhor para que a cidade, via Utinga, diga a ele: “Obrigado, mestre”.

Crédito da foto 1 – Luca Dias Gonçalves/DGABC-TV

PROFESSOR E ALUNOS. José Soldá com Agnaldo Moacir Bianchini (à esquerda) e Antonio Carlos Trubiani no estúdio do DGABC-TV: Utinga foi muito preciosa para mim..

