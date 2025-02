Whindersson Nunes se interna em clínica psiquiátrica e recebe apoio

Na noite da última quinta-feira (20), a empresa que gerencia a carreira de Whindersson Nunes, a Non Stop Produções Artísticas emitiu um comunicado informando que o humorista se internou voluntariamente em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo.

O escritório informou que o artista decidiu ir em busca de tratamento adequado para cuidar de sua saúde mental. A decisão partiu de Whindersson, que contou com acompanhamento médico.

A Non Stop Produções Artísticas, escritório responsável pelo gerenciamento de carreira de Whindersson Nunes, informa que o humorista se internou, por decisão própria e com o devido acompanhamento médico, em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo, na última semana. O motivo da internação é o cuidado com a saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar.

Em seguida, o comunicado diz que em breve o humorista estará de volta aos palcos.

Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento.

Após a divulgação da internação, Maria Lina Deggan enviou um recado de apoio a Whindersson. Através dos Stories do Instagram, a ex-noiva do artista compartilhou uma foto em que ele surge sorridente e escreveu:

Você não merece menos do que o abraço das pessoas e a sua melhora absoluta. Você sempre terá pessoas no céu e na terra que desejam seu bem. Jesus te ama profundamente e te acompanha.