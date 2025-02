Pai de Whindersson Nunes elogia decisão do filho por internação psiquiátrica: É hora de cuidar de você

Hidelbrando Batista, pai de Whindersson Nunes, usou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 21, para elogiar a decisão do filho de se internar em uma clínica de reabilitação para focar em sua saúde mental.

Através dos Stories, o patriarca escreveu:

Whindersson decidiu por conta própria se internar numa clínica para se cuidar, tratar a mente. Isso me deixa feliz e orgulhoso da sua atitude. Já havia feito esse pedido a ele e a Deus. Sei que sairá bem e inspirado para voltar aos palcos, que é o que ele mais gosta de fazer. Obrigado a todos que estão na torcida por ele.

Já no Feed, Hidelbrando escreveu uma longa declaração para o filho, elogiando sua decisão de cuidar de si:

Parabéns pela atitude filho. Já cuidou de muita gente, agora é hora de cuidar de você. Sua mente precisa estar bem para criar novas ideias. Logo estará nos palcos fazendo o povo sorrir que é o que você mais gosta de fazer. Pedir muito a Deus que te ajudasse a tomar essa Decisão. Obrigado Deus. Obrigado também a todos os seus fãs que estão na torcida por você. Seu velho estará sempre aqui para te abraçar e te desejar tudo de bom em sua vida. Mais uma vez me enche de orgulho. Isso só mostra o homem de caráter que você é. Te amo meu bebê, sempre vou estar do lado, que papai do céu te abençoe!