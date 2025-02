Lexa fala pela primeira vez sobre a perda da filha: 'Dor muito forte'

O Fantástico, da Globo, irá exibir neste domingo (23) uma entrevista exclusiva com a cantora Lexa e o marido, Ricardo Vianna. Esta é a primeira vez que a artista falará após a morte de sua filha, Sofia, que morreu apenas três dias após o parto. Emocionada, a artista compartilhou detalhes dos momentos difíceis que passou durante sua gestação e após o parto.

Durante a entrevista, conduzida pelo doutor Drauzio Varella, Lexa detalhou sobre as complicações que viveu durante o parto e como está lidando com o luto. "Eu sentia uma dor de estômago muito forte. Minha dor de cabeça já não passava mais. Minha mão já estava de uma maneira que não fechava", declarou.

A cantora também fez um alerta sobre a gravidade da doença que levou ao nascimento prematuro da pequena Sofia. "As pessoas precisam entender o quão grave é uma pré-eclâmpsia", disse, emocionada.

A artista vem recebendo diversas mensagens de carinho dos fãs e amigos desde o ocorrido. Apesar disso, preferiu manter-se reservada até o momento.

Falecimento da filha

Lexa, que foi diagnosticada com a doença precoce pré-eclâmpsia, anunciou no dia 10 de fevereiro, através de sua rede social, que a filha Sofia nasceu prematura no dia 2 de fevereiro, mas faleceu três dias depois do parto.

Veja o texto postado pela cantora sobre o falecimento da filha:

"Sofia, 02/02, às 15:03. O nosso milagre nasceu! Dia 05/02, minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas para a gente… foram 25 semanas e 4 dias de uma gestação muito desejada! Uma pré-eclampsia precoce com síndrome de Help, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi intensiva e 3 na UTI, sulfatando e lutando pelas nossas vidas, minha filha. Lembro da última noite, grávida, eu não conseguia dormir e você mexeu a noite toda, você sabia me acalmar como ninguém, eu rezei tanto e implorei tanto para que tudo desse certo, eu cantei para a barriga, fiz playlist de parto... Eu tomei AAS e cálcio na gestação toda, fiz um pré-natal perfeito, fiz tudo, mas minha pré-eclampsia foi muito precoce, extremamente rara, os meus rins e o doppler da minha bebezinha também... mais um dia e eu não estaria aqui para contar nem a minha história e nem a dela. Agora tô buscando um rumo na minha vida, uma parte de mim se foi... Te carregar nos últimos minutos de vida tão vivos na minha cabeça... Você é foi e sempre será a minha SOSSO".