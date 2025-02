Livraria de rua realiza sarau literário em São Caetano

A Casa das Ideias, localizada na Rua Oriente, 246, em São Caetano, irá realizar nesta sexta-feira (21), às 17h, seu 1° Sarau Literário. A única livraria de rua da cidade será ponto de encontro para bate-papo sobre obras, leitura de poemas e trechos de livros, além de conversas sobre o tema e uma homenagem à recém-falecida escritora Marina Colasanti. Para o primeiro evento, o local trará uma série de autores, entre eles Solange Sólon Borges, Ala Voloshyn, Carlos Galego, Gennie Alves e Marcos Massolini.

Solange é jornalista, editora (O Artífice e Trajetórias) e escritora com sete livros publicados, como À espera dos girassóis e Jardins Irregulares, ambos de poesia, ela também trabalha com outros gêneros, como romance, conto e infantil. Ala Voloshyn é psicóloga, escritora, blogueira, contadora de histórias e mentora de escrita criativa.

Carlos Galego é jornalista, poeta e artista visual. Escritor existencialista, ele apresentará textos de seus livros Transborda e Obsceno Desejo. Também realiza intervenções e exposições, transformando a poesia em painéis gráficos gigantes e vídeo poemas projetados.

Gennie Alves é jornalista, palestrante e professora de Filosofia e Oratória. Foi diretora da Azzurra Comunicação e Brindes por 22 anos e atualmente é sócia da G-Mais Comunicação. No 1° Sarau Literário, apresentará poesias de Kalil Gibran e Victor Hugo. Marcos Massolini é escritor e jornalista, já lançou três antologias poéticas, um livro de ficção e três biografias, além de várias colaborações em projetos coletivos. No evento, irá apresentar poesias de seu futuro livro Estilhaços no Desjejum.

LEIA MAIS:

Livros nas praias