Plano Estadual do Livro será elaborado no Consórcio nesta terça

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC promove, na próxima terça-feira (18), um encontro sobre a elaboração do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Estado de São Paulo (PELLLB-SP). O objetivo do evento no Grande ABC é receber contribuições da sociedade civil e de todos os atores envolvidos com a temática na região.

O Plano Estadual do Livro, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), está em fase de consulta pública. A etapa é um desdobramento das sugestões apresentadas pelo Consórcio, em 2023, aos deputados estaduais Antonio Donato e Marina Helou, autores do Projeto de Lei 529/2023, que trata do tema.

A proposta do evento no Grande ABC é garantir que diversas vozes possam contribuir para a elaboração do projeto. O encontro é organizado pela Ação Educativa, instituição que atua há 30 anos em áreas como educação, cultura e juventude, com foco na garantia dos direitos humanos, e conta com o apoio da Secretaria Estadual de Educação, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, do Conselho Regional de Biblioteconomia, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), entre outras entidades.

Serão realizados vários encontros pelas regiões administrativas do Estado de São Paulo e o Consórcio sediará um desses eventos.

O Plano Estadual do Livro é um projeto de elaboração participativa, realizada em parceria com um Comitê de Governança composto por organizações da sociedade civil, entidades de classe e representantes do poder público.