Polícia Militar fecha ponto de tráfico e prende foragido em Mauá

A Polícia Militar desarticulou um ponto de venda de drogas e prendeu um homem procurado pela Justiça na Rua Joaquim Pereira dos Santos, no bairro Vila Assis Brasil, em Mauá, nesta quinta-feira (20).

De acordo com as informações da polícia, durante patrulhamento da Força Tática, os agentes avistaram dois suspeitos, que fugiram ao perceber a presença dos agentes. Apenas um deles foi alcançado e detido. No local, os policiais encontraram uma sacola com maconha, cocaína e crack, além de R$ 50. O homem afirmou que recebia para atuar como olheiro no tráfico.

Após consulta ao sistema, os policiais identificaram que ele era foragido desde julho de 2024, condenado por furto. O caso foi registrado no 1° Distrito Policial da cidade como tráfico de entorpecentes.

