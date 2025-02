Preta Gil revela dificuldades após internação para tratamento de câncer

Preta Gil usou as redes sociais nesta quarta-feira, 19, para compartilhar com os fãs detalhes sobre sua recuperação após passar 55 dias internada em um hospital de São Paulo. A cantora, que enfrentou uma cirurgia complexa de 21 horas para a retirada de tumores, explicou que ainda sente dores e enfrenta dificuldades no dia a dia.

Em um vídeo publicado no Stories do Instagram, Preta revelou a possibilidade de retirar um dos drenos, o que pode trazer alívio para seu desconforto.

"Doutor Fred vem aqui ainda hoje e talvez ele tire um dreno. Vou ficar muito feliz porque é um dreno em um lugar que dói muito, o cóccix. Então não consigo sentar", contou. Ela acrescentou que, além da dor, os pontos no bumbum também a impedem de se sentar normalmente.

Diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, Preta Gil passou por sessões de quimioterapia e radioterapia. A doença, no entanto, atingiu outras áreas do corpo, como linfonodos, peritônio e ureter, o que levou à necessidade de uma cirurgia no fim de 2024. Durante o procedimento, ela recebeu uma bolsa de colostomia definitiva.

Após a alta hospitalar no último dia 11, Preta segue o tratamento de forma ambulatorial e se prepara para uma nova etapa. Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, ela explicou que sua recuperação ainda exige cuidados: "Estou fragilizada, obviamente. Ainda com o corpo muito debilitado, com drenos, sondas, ainda invadida".

A cantora também revelou que, em abril, viajará para Nova York (EUA) para continuar o tratamento com novos medicamentos em fase final de estudo. "São muito otimistas de que vou ficar bem para a próxima etapa. Não acabou o tratamento", afirmou.