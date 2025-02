Preta Gil fala sobre nova fase do tratamento contra o câncer: - Ainda tenho muito que viver

Na noite do último domingo, dia 16, o Fantástico exibiu uma entrevista com Preta Gil, que recebeu alta hospitalar após quase dois meses de internação e uma cirurgia de 21 horas. Agora, ela usa bolsa de colostomia definitiva e está sendo acompanhada em casa por uma equipe de profissionais da saúde. A cantora falou sobre a luta contra a doença, apoio da família e planos de viajar a Nova York, nos Estados Unidos, para iniciar uma nova fase do tratamento.

- Eu acabei de ter alta hospital e foram quase dois meses de internação. Estou fragilizada, obviamente, com o corpo ainda muito debilitado, ainda com drenos, sondas, ainda invadida, começou ela contando.

A artista em seguida deu mais detalhes:

- Os médicos diziam: Se você não andar três vezes por dia, a gente não vai te dar alta. E eu andava aquele hospital todo. Fui batalhando pela minha alta, pra que conseguisse sair de lá. Batalhando no sentido de ir melhorando, conversando com médicos. Vim pra casa de alta, mas com enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas me acompanhando. Tenho mil privilégios, sei que tenho, e isso faz toda diferença. Então não reclamo, não tenho como reclamar. Mas você não sofre? Sofro, sofro muito.

Sobre a bolsa de colostomia, Preta declarou:

- Tenho 50 anos, ainda tenho muito que viver, que amar, então poderia ser um choque muito grande e isso podia me acometer de tristeza, de melancolia, mas de jeito nenhum. Sou grata à bolsa, a essa tecnologia, essa maravilha que é a bolsa de colostomia. Se não existisse, talvez eu não estivesse aqui, não conseguiria operar.

A cantora contou que recebeu muito amor e carinho de amigos e familiares durante os 55 dias que ficou internada e não dormiu uma noite sequer sozinha, pois sempre contou com companhia.

- Foi um período duro, mas muito bonito. É inacreditável como a nossa família se fortaleceu, se juntou ainda mais. Meu pai [Gilberto Gil] passou Ano Novo comigo e ele dormiu na caminha do hospital, do acompanhante, junto com a Flora [Gil, madrasta de Preta], os dois apertadinhos. Pode parecer bobagem, mas para mim não é. Assistir Ivete [Sangalo] na televisão, me mandando mensagem, muito linda! É muita [onda de amor]. E é impressionante, porque as pessoas não cansam. Já estou no tratamento há três anos. Imagina a Ivete ali no Réveillon parar para pensar em mim, cantar a minha música. Estou falando dela, porque é uma amiga minha notória, mas ela representa muitos amigos meus que fazem coisas semelhantes nas suas vidas. E isso é muito emocionante.

Ao ser questionada, ela revela o que os médicos dizem sobre seu estado de saúde atual e falou que parte em Nova York em abril, em busca de novos medicamentos e dar início a uma nova etapa no tratamento.

- Atualmente os médicos só sabem me parabenizar por passar por essa cirurgia. Não é todo corpo que aguenta. Eles são muito otimistas de que eu vou ficar bem pra próxima etapa. Não acabou ainda. Em abril, eu parto para Nova York para fazer um tratamento lá, com medicamentos novos, em fases finais de estudo.

A artista deu mais detalhes sobre os cuidados médicos necessários e disse que pediu para ir a Salvador:

- Tenho que tratar a ferida operatória, fazer minha fisioterapia, me recondicionar, me fortalecer. Quimioterapia não [farei], mas remédios do tratamento, paliativos pras dores que sinto, vitaminas [sim]. Pedi aos meus médicos que, quando eu tirar os pontos, eu possa ir a Salvador não para curtir Carnaval, mas para ficar em casa, dar um mergulho no mar, comer um acarajé, sentir gostinho de dendê na cidade, talvez fazer um próprio Ano Novo com meus amigos, ir a igrejas. Bahia cura total. Preciso ir à Bahia!

Preta ainda deixou uma reflexão:

- Não faço planos. É muito louco, porque você olha a discografia do meu pai e está tudo ali. Todos os ensinamentos estão ali, ele já disse tudo. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Não tem discussão, é verdade. O ontem já foi, o futuro a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente tem? É o hoje, o presente. Nesse momento eu quero estar bem, feliz, viver minha tristeza, mas eu vou superá-la.

E finalizou:

- Vou dormir na minha cama. É a minha casa de São Paulo que eu adoro. Vou me fortalecer em casa. Daqui a pouco vou poder voltar para o Rio de Janeiro, vou a Salvador me curar também, depois eu volto e vou para Nova York.