Mutirão de cadastro de doadores de medula óssea atrai 190 novos voluntários

O Fevereiro Laranja da Casa Ronald McDonald ABC teve um grande sucesso na última quinta-feira, 13 de fevereiro, com a realização de um mutirão de cadastramento de novos doadores de medula óssea. Em parceria com a Santa Casa de São Paulo, a ação aconteceu na FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) e contou com a adesão de 190 novos voluntários ao Redome (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea).

LEIA TAMBÉM: Casa Ronald McDonald ABC realiza mês laranja em conscientização ao câncer infantil





O evento atraiu pessoas de diferentes idades e perfis, todas unidas pelo desejo de salvar vidas. Entre os novos doadores, um grupo de quatro amigas estudantes de Terapia Ocupacional se destacou ao se cadastrar juntas. Durante o estágio em oncologia no Hospital Estadual Mário Covas, elas acompanharam de perto o sofrimento dos pacientes que aguardam um doador compatível. "Ver a luta diária dessas pessoas foi o que nos motivou a dar esse passo. Quanto mais pessoas se cadastrarem, maior será a chance de encontrar uma compatibilidade e salvar uma vida", afirmou Ana Luísa dos Santos, de 21 anos.





A colega Brenda Martins Vasconcellos, também de 21 anos, enfatizou a importância de conscientizar mais pessoas sobre a doação de medula óssea. "Muita gente não sabe, mas para alguns pacientes, o transplante de medula óssea é a única esperança de cura. Se podemos fazer a diferença com um gesto simples, por que não ajudar?", concluiu.

LEIA TAMBÉM: Santo André pleiteia instalação de centro de doação de medula óssea





A campanha também teve um papel fundamental em esclarecer mitos sobre o processo de doação. Muitos ainda associam a doação de medula óssea a procedimentos invasivos e dolorosos, o que é uma concepção equivocada. O ato de doar pode ser realizado por meio de duas formas: por **aférese**, um processo sanguíneo semelhante à hemodiálise, ou por punção direta na medula óssea, um procedimento rápido e indolor com anestesia local.





Paulo Antônio, presidente da Casa Ronald McDonald ABC, comemorou os resultados da ação e ressaltou a importância do registro de novos doadores. "Cada novo cadastro representa uma oportunidade de salvar vidas. A compatibilidade entre doador e paciente é rara, por isso, quanto mais pessoas se cadastrarem, maiores as chances de encontrar uma correspondência", afirmou.



LEIA TAMBÉM: Região tem campanha para medula óssea

O mutirão fez parte da Campanha Fevereiro Laranja, que também busca conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da leucemia e incentivar a doação de medula óssea. Para se cadastrar, é necessário ter entre 18 e 35 anos, estar em boas condições de saúde e apresentar um documento oficial com foto. O cadastro pode ser feito diretamente em hemocentros, que são responsáveis pelo processo.





A Casa Ronald McDonald ABC, responsável pela realização da campanha, continua sua missão de acolher crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, oferecendo hospedagem, alimentação, transporte e suporte psicossocial para as famílias. A instituição é mantida exclusivamente por doações e ações solidárias, contando com o apoio da comunidade para manter suas atividades.