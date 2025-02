Governo de SP inicia consulta para implantação de escolas cívico-militares

O Governo de São Paulo dará início, em março, ao processo de consulta pública para a implementação do modelo de escolas cívico-militares na rede estadual de ensino. A medida, conduzida pela Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), prevê que até 100 unidades adotem o novo formato a partir do segundo semestre de 2025.

A primeira fase da consulta ocorrerá entre 10 e 24 de março, com votação entre a comunidade escolar das 300 instituições interessadas. Caso não haja quórum suficiente, novas rodadas estão previstas para os períodos de 31 de março a 2 de abril e de 7 a 9 de abril. A lista das escolas contempladas será divulgada até o dia 15 de abril, e as aulas no modelo cívico-militar devem começar em 28 de julho.

Segundo o secretário da Educação, Renato Feder, a escolha das escolas seguirá critérios específicos, caso o número de instituições favoráveis ao modelo ultrapasse o limite estabelecido de 100 unidades. Entre os critérios de desempate estão a proximidade de outra escola que não aderiu ao modelo, o número de votos favoráveis e a oferta de mais níveis de ensino, como Ensino Fundamental e Médio.

Estrutura curricular e seleção de monitores

As escolas que adotarem o modelo cívico-militar manterão o Currículo Paulista, elaborado pela Seduc-SP. O processo de seleção dos monitores ocorrerá entre abril e maio, com treinamento previsto para junho. Além dos monitores, diretores e vice-diretores das escolas selecionadas também passarão por capacitação para adaptação ao novo formato.

A Secretaria da Segurança Pública auxiliará na avaliação dos candidatos a monitor, verificando antecedentes criminais e administrativos.

O governo estadual estima um investimento de R$ 7,2 milhões na contratação dos monitores para as unidades que aderirem ao modelo. O valor total do programa seguirá o orçamento já destinado às escolas regulares da rede estadual.

A iniciativa do governo paulista busca ampliar a presença do modelo cívico-militar no estado, reforçando a disciplina e o desempenho acadêmico dos estudantes por meio de um ambiente estruturado e organizado.