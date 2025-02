Simply Red disponibiliza ingressos adicionais para show no Allianz Parque

Poucas bandas desfrutam do sucesso e da longevidade do Simply Red. Em 2025, o grupo inglês completa 40 anos de uma trajetória que é uma das mais bem-sucedidas da história da música mundial. Com patrocínio do Santander Brasil e realização da 30e, maior produtora brasileira de entretenimento ao vivo, a turnê Simply Red - 40th Anniversary Tour 2025 chega ao Brasil para duas apresentações: no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena, no dia 12 de março, com ingressos esgotados; e no dia 15 de março, em São Paulo, no Allianz Parque. Para o show na capital paulista, novos ingressos vão ser disponibilizados e as vendas começam hoje, 19 de fevereiro, às 15h, na Eventim ou nas bilheterias oficiais (mais informações abaixo).

"Simply Red está completando 40 anos! Estamos ansiosos para compartilhar esse marco especial nos shows da nossa turnê mundial de 2025. Os fãs poderão ouvir todas as suas faixas favoritas de 1985 até hoje e desfrutar de uma noite memorável, celebrando a incrível jornada em que estivemos juntos nas últimas quatro décadas", promete o vocalista e fundador da banda, Mick Hucknall.

Simply Red foi formado em 1985, no Reino Unido, pelo vocalista Mick Hucknall. Logo no início, chamou atenção do público. O single “Money’s Too Tight to Mention”, parte do álbum de estreia Picture Book, virou um hit instantâneo e conquistou uma indicação na respeitada premiação The BRIT Awards. Na sequência Stars, de 1991, foi o álbum mais vendido por dois anos consecutivos na Grã-Bretanha e na Europa. Em seus 40 anos de estrada, o Simply Red lançou 13 álbuns, todos eles sempre incluídos entre os melhores do Reino Unido. Inclusive, o último lançamento, Time, de 2023.

Serviço:

Simply Red 40th Anniversary Tour 2025

Produção: 30e

RIO DE JANEIRO - ESGOTADO

Data: 12 de Março de 2025

Local: Farmasi Arena - Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

SÃO PAULO

Data: 15 de Março de 2025

Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo/SP

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Cadeira Superior - 195,00 (meia-entrada legal) | R$ 351,00 (clientes Santander) | R$ 390,00 (inteira)

Cadeira Silver - 280,00 (meia-entrada legal) | R$ 504,00 (clientes Santander) | R$ 560,00 (inteira)

Cadeira Inferior Sul - 280,00 (meia-entrada legal) | R$ 504,00 (clientes Santander) | R$ 560,00 (inteira)

Cadeira Gold - R$ 345,00 (meia-entrada legal) | R$ 621,00 (clientes Santander) | R$ 690,00 (inteira)

Cadeira Inferior Leste - 345,00 (meia-entrada legal) | R$ 621,00 (clientes Santander) | R$ 690,00 (inteira)

Cadeira Inferior Oeste - 345,00 (meia-entrada legal) | R$ 621,00 (clientes Santander) | R$ 690,00 (inteira)

Lateral Leste Cadeira Gold - 345,00 (meia-entrada legal) | R$ 621,00 (clientes Santander) | R$ 690,00 (inteira)

Lateral Oeste Cadeira Gold - R$ 345,00 (meia-entrada legal) | R$ 621,00 (clientes Santander) | R$ 690,00 (inteira)

Lateral Oeste Cadeira Platinum - R$ 450,00 (meia-entrada legal) | R$ 810,00 (clientes Santander) | R$ 900,00 (inteira)

Lateral Leste Cadeira Platinum - R$ 450,00 (meia-entrada legal) | R$ 810,00 (clientes Santander) | R$ 900,00 (inteira)

Cadeira Platinum - R$ 550,00 (meia-entrada legal) | R$ 990,00 (clientes Santander) | R$ 1.110,00 (inteira)

Cadeira Red - R$ 900,00 (meia-entrada legal) | R$ 1.620,00 (clientes Santander) | R$ 1.800,00 (inteira)

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial:

Allianz Parque - Rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo/SP

Funcionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h | Não há funcionamento em feriados e em dia de jogos e eventos