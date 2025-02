Liam Gallagher comenta cancelamento de ingressos para shows do Oasis

O cantor Liam Gallagher, de 52 anos, se manifestou sobre o cancelamento de ingressos para os shows da turnê Oasis Live '25, que marcará o retorno da icônica banda britânica desde sua separação em 2009. A Ticketmaster anulou algumas entradas sob a justificativa de que teriam sido adquiridas por meio de robôs automáticos.

Questionado sobre a situação nas redes sociais, Liam respondeu a um fã que pediu sua opinião. "Liam, o que você acha da situação dos ingressos? Acha que os fãs são robôs e estão recebendo seu dinheiro de volta?", perguntou a seguidora. Em tom direto, o cantor respondeu: "Eu não faço as regras, estamos tentando fazer a coisa certa, é o que é. Eu sou o cantor, saia do meu pé". A fã, por sua vez, insistiu: "Não estou no seu pé, só queria saber se você já viu." Liam então rebateu: "Eu vejo tudo em que trabalho."

Os ingressos cancelados eram para os shows no Heaton Park, em Manchester, e no Wembley Stadium, em Londres.

Fãs que tiveram suas compras anuladas demonstraram indignação. "Dizer que somos robôs é totalmente desorganizado da parte da Ticketmaster, pois passamos o dia todo tentando conseguir os ingressos", declarou um admirador ao jornal britânico The Guardian. O fã afirmou ter gasto 150 libras na compra de quatro entradas para o show em Manchester, cerca de R$ 1.076.

Até o momento, nem a Ticketmaster nem os organizadores da turnê se manifestaram oficialmente sobre a polêmica.