São Bernardo terá primeiro desfile oncológico; saiba como ajudar

No próximo dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, São Bernardo será palco de um evento inédito e inspirador: o Passarela da Vida, primeiro desfile oncológico do município. A partir das 14h, no hall da Câmara, 50 mulheres que enfrentam ou superaram o câncer desfilarão para celebrar a autoestima e a força da superação.





Idealizado pelo projeto social Sacolinhas de Amor, o evento tem como objetivo valorizar a resiliência das participantes e reforçar a importância da humanização no tratamento oncológico. "Nosso intuito é mostrar que a beleza e a força estão além da doença. Cada mulher que pisar nessa passarela carrega uma história de coragem", destaca Andréia Leite, fundadora do projeto.





Sacolinhas de Amor: Apoio e Esperança





Criado em São Bernardo, o Sacolinhas de Amor presta suporte físico e emocional a mulheres em tratamento contra o câncer, atendendo aquelas que enfrentam dificuldades como falta de medicamentos, problemas financeiros e baixa autoestima.





Todos os meses, o projeto distribui 50 kits contendo itens essenciais para o bem-estar das pacientes, incluindo:





- 1 turbante;



- 1 lápis de sobrancelha;



- 1 pacote de chá de camomila (para alívio de dores pós-quimioterapia);



- 1 par de brincos (para reforço da autoestima);



- 1 manteiga de cacau (para hidratação dos lábios ressecados pela quimioterapia);



- 1 álcool em gel;



- 1 máscara;



- 1 gel para veias (essencial para hidratação e alívio do ressecamento);



- 1 Bíblia de bolso (para apoio espiritual).





Com um custo médio de R$ 68 por kit, a continuidade da ação depende de doadores solidários. Além das sacolinhas, o projeto também oferece cestas básicas, medicamentos e auxílio financeiro para alimentação.





Graças ao envolvimento da comunidade, o Sacolinhas de Amor tem alcançado grande repercussão, sendo destaque em reportagens da mídia, incluindo o SBT. "Cada doação e cada gesto de carinho fazem a diferença na vida dessas mulheres", reforça Andréia.





Como Ajudar?





Interessados em contribuir com a iniciativa podem fazer doações de produtos ou financeiras. Para mais informações, basta entrar em contato com o Sacolinhas de Amor por meio das redes sociais ou canais oficiais do projeto.

O Passarela da Vida não é apenas um desfile, mas um ato de resistência, amor e esperança. Cada passo dado na passarela será um testemunho de superação e uma celebração da vida.