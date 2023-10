Grande ABC recebe R$ 15,6 mi para o tratamento do câncer

O Ministério da Saúde repassou R$ 15,6 milhões para tratamento e prevenção do câncer no Grande ABC, verba que será destinada às unidades referências para o atendimento de pacientes com a doença na região.

Em Santo André, os equipamentos beneficiados são o CHM (Centro Hospitalar Municipal) – R$ 4,2 milhões – e o Instituto de Radioterapia do ABC – R$ 3 milhões. Em São Bernardo, o aporte irá para o Hospital Anchieta (R$ 4,47 milhões) e ao Hospital Municipal Universitário de São Bernardo (R$ 143,2 mil). O Hospital Márcia Braido, de São Caetano, receberá R$ 3,4 milhões. Já o Hospital Estadual Serraria, de Diadema, terá R$ 452,2 mil.

A tabela foi confirmada pelo Ministério da Saúde após revisão do teto MAC (Médio e Alta Complexidade), recurso repassado aos municípios na compensação do SUS (Sistema Único de Saúde). Na semana passada, o Diário mostrou que o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) tentou se apropriar politicamente da transferência, a tratando como emenda – depois ele apagou as postagens sobre o tema.

O repasse surgiu via trabalho do GT (Grupo de Trabalho) Saúde do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Em 2021, ainda com sete municípios consorciados, o GT Saúde do Consórcio ABC elaborou o Plano Regional de Oncologia do Grande ABC, em que apresentava os dados sobre a área na região e apontava as necessidades dos principais centros que atendem pacientes oncológicos. Este levantamento foi base para o pleito feito ao governo federal e resultou neste repasse de verba.

“Isso mostra a importância do trabalho conjunto das cidades aqui da nossa região, que é exemplo para todo o País. Neste caso, a saúde receberá um aporte financeiro importante para o combate ao câncer. A união das cidades aumenta o peso de nossos pedidos quando vamos à Brasília pleitear recursos. A população do Grande ABC só tem a ganhar com esta atuação conjunta de nossas prefeituras”, afirmou o presidente do Consórcio e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT).

“O governo federal tem sido um grande parceiro no fortalecimento da saúde de nossa região. Além deste repasse para a oncologia, também já foi confirmado o encaminhamento de recursos para a construção da quinta UPA de Mauá, de um novo hospital em Diadema, além de verba para reforma das nossas UPAs. Aguardamos também que haja uma contrapartida do governo estadual, principalmente na ajuda do custeio do Hospital Nardini”, adicionou o petista.

O envio do recurso também expõe uma contradição do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que deixou o Consórcio Intermunicipal alegando que a entidade não trazia nenhum recurso para a cidade.

Ao todo, o Ministério da Saúde irá repassar R$ 306,4 milhões para prevenção e tratamento do câncer em todo o Estado de São Paulo. Na Região Metropolitana, o Grande ABC foi o único ente consorciado a conquistar recursos para vários centros oncológicos.