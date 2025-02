Contra estreante, Corinthians inicia Pré-Libertadores

O Corinthians inicia nesta quarta-feira (21h30) a trajetória em busca do bicampeonato da Libertadores A equipe estreia na segunda fase preliminar, fora de casa, contra o Universidad Central, da Venezuela, atrás de um lugar na etapa de grupos.

Com a confirmação da classificação antecipada no Paulista, o Corinthians usou os reservas no último jogo (empate por 2 a 2 com a Portuguesa). Esta noite, porém, o time de Ramón Díaz deve ter a volta de peças importantes como Hugo Souza, Memphis e Yuri Alberto.

O Alvinegro teve de viajar mais de 6.000 km até Caracas, capital da Venezuela, para encontrar o adversário, que apesar de ser um time tradicional do país, com 75 anos, faz apenas sua primeira participação no torneio continental.

O jogo da volta acontece na casa do Corinthians, no dia 26, e quem ficar com a vaga encara, na terceira fase da Pré-Libertadores, o vencedor entre Barcelona e El Nacional, ambos equatorianos.

PROMESSA

Para o Corinthians, o jogo vale mais do que uma aproximação da fase de grupos da Libertadores, já que a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube, confirmou doar R$ 500 mil para a campanha que visa quitar a Neo Química Arena após o término da partida. Além disso, a empresa prometeu aumentar o valor da doação em R$ 300 mil para cada gol marcado pelo Timão nesta quarta-feira.

LEIA MAIS:

Corinthians aumenta capacidade da Neo Química Arena após recorde de público