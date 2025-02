Campeonato Paulista tem primeiro confronto das quartas de final definido

O Campeonato Paulista tem definido o primeiro duelo do mata-mata. A vitória do Novorizontino sobre o Mirassol, por 2 a 1, na noite desta segunda-feira, determinou que o time de Novo Horizonte e São Paulo serão os classificados do Grupo C.

Como, nas quartas de final, enfrentam-se o primeiro e o segundo colocados do mesmo grupo, os dois times irão jogar na próxima fase. Ainda está indefinido quem vai terminar na liderança do grupo, o que determina quem terá o mando da partida.

O Novorizontino já cumpriu a 11ª rodada, em partida adiantada contra o Corinthians, na qual perdeu por 1 a 0. Resta, ainda, um duelo contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. O time de Eduardo Baptista tem 15 pontos, um a menos que o São Paulo. A equipe tricolor tem pela frente a Ponte Preta no MorumBis e o São Bernardo fora.

O confronto repete a fase de quartas de final de 2024. Na última edição, o Novorizontino visitou o São Paulo no primeiro mata-mata. Após um empate por 1 a 1, os visitantes avançaram nas penalidades, por 5 a 4.

GRUPO A

O Corinthians já está classificado e garantido como o líder do grupo, com 26 pontos. O segundo colocado é o Mirassol, com 16. A derrota para o Novorizontino adiou a confirmação da vaga, já que o Botafogo tem 11. Um dos dois será o adversário dos corintianos, na Neo Química Arena.

O Mirassol ainda enfrenta o Red Bull Bragantino (fora) e o Palmeiras (casa). Já o Botafogo visita o Palmeiras e recebe o Novorizontino.

GRUPO B

O mais embolado dos grupos não tem nada definido. A vitória do Santos, contra o Água Santa, colocou o time na liderança, com 12 pontos. A equipe depende apenas dos seus próprios resultados, contra Noroeste (casa) e Inter de Limeira (fora) para classificar.

Confirmado esse cenário, brigariam pela outra vaga Guarani, Red Bull Bragantino e Portuguesa, todos com 11 pontos. O time de Campinas ainda recebe o Velo Clube e visita o Corinthians.

Já a equipe de Bragança Paulista tem o Mirassol (casa) e Ponte Preta (fora). A Portuguesa joga contra São Bernardo (casa) e Noroeste (fora).

GRUPO D

Assim como o Grupo B, não há time garantido. Entretanto, o Velo Clube não tem mais chances de classificação. A disputa fica entre São Bernardo, que lidera com 22 pontos, Ponte Preta (10) e Palmeiras (17).

O São Bernardo tem pela frente Portuguesa (casa) e São Paulo (fora). A Ponte Preta visita o São Paulo e recebe o Red Bull Bragantino. O Palmeiras tem Botafogo (casa) e Mirassol (fora).

- Se o Palmeiras ganhar do Botafogo e do Mirassol, precisa torcer por um tropeço simples da Ponte Preta ou que o São Bernardo perca suas duas partidas.

- Se o Palmeiras empatar um jogo e ganhar outro, precisa torcer para a Ponte Preta não ganhar nenhuma partida.

- Caso o Palmeiras não ganhe seus dois jogos, estará eliminado do Paulistão.