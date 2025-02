Sabesp anuncia novos reservatórios e estações de bombeamento em Mauá

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo ) vai investir R$ 166 milhões em Mauá, na construção de três reservatórios — um com capacidade para 10 milhões de litros e dois com 1 milhão de litros cada —, além da instalação de 27 km de redes de reforço na distribuição e da instalação de três novas estações de bombeamento de água, proporcionando maior eficiência e maior alcance no atendimento dos mauaenses. A previsão é de que as obras sejam concluídas em janeiro de 2026.

Segundo Maycon Rogério de Abreu, diretor regional Centro da Sabesp, dois reservatórios serão construídos na região do Jardim Zaíra, com capacidade de 1 milhão de litros cada um, e um na região central, com capacidade de 10 milhões de litros, o que, segundo a empresa, vai melhorar a distribuição e permitirá maior foco dos equipamentos atuais nas áreas mais próximas. “A Sabesp assumiu o fornecimento de água em Mauá em dezembro de 2020 e, para atender cada vez melhor os moradores, identificou a necessidade de expansão dos sistemas de abastecimento e de melhorias na eficiência operacional. O investimento visa, portanto, garantir o abastecimento pleno de toda a população mauaense”, destacou o diretor ao Diário.

A Sabesp atende 100% da população de Mauá nas operações e manutenção de água, com exceção dos cavaletes, que são responsabilidade de outra concessionária que atua no município. No que se refere ao esgoto, a Sabesp não opera no município.

Maycon Rogério de Abreu afirmou que, até 2029, a Sabesp vai investir cerca de R$ 800 milhões em Mauá, em ações que vão levar mais água para os moradores. “Um dos contratos, de R$ 166,8 milhões, fará a substituição de 27 km de redes de abastecimento, abrangendo a maioria dos bairros da cidade. Isso permitirá tanto a renovação das tubulações já existentes quanto a expansão de redes para atender áreas de difícil acesso. Para garantir o atendimento a áreas periféricas e regiões de cotas elevadas, serão implementadas três estações de bombeamento de grande porte, que permitirão o envio de água para todas as regiões do município”, ressaltou.

De acordo com a companhia, também será implementada tecnologia inovadora em Mauá, com 57 áreas de manobra de abertura e fechamento de redes em tempo real, permitindo o monitoramento contínuo das pressões em diferentes pontos da rede. Essa tecnologia possibilitará ajustes automáticos e remotos para equilibrar a pressão de água por meio de inteligência artificial, o que garante maior eficiência na distribuição, otimização do consumo energético e prevenção de vazamentos ou interrupções no abastecimento.

“Vale destacar que, além desse contrato (de R$ 166,8 milhões), serão investidos mais R$ 587,2 milhões para acompanhar o crescimento vegetativo da cidade, com a expansão e redimensionamento das redes atuais. Também serão aplicados mais de R$ 40 milhões, em parceria com a Prefeitura, para regularizar áreas de comunidades que hoje não são atendidas. Muitas dessas áreas não podiam ser atendidas, mas, com a desestatização, a nova gestão da Sabesp passará a levar água tratada e garantir melhor atendimento e satisfação para todos os moradores de Mauá”, pontuou o diretor.





GRANDE ABC

Além das ações em Mauá, a Sabesp tem investimentos para todas as cidades operadas no Grande ABC. Em Diadema, São Bernardo, Santo André, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, o principal programa em andamento é o Integra Tietê, de coleta e tratamento de esgoto.

Uma das iniciativas vai quase dobrar a capacidade de tratamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) ABC, de 3 mil litros por segundo para 5,5 mil litros por segundo. Além disso, serão executadas obras lineares que incluem aproximadamente 110 km de coletores-tronco (grandes tubulações), linhas de recalque (bombeamento), redes coletoras de esgoto e interligações, além da construção de três estações elevatórias de esgoto.

Esse conjunto de intervenções fará com que o esgoto coletado das casas dos moradores da cidade de Mauá seja transportado até a estação de tratamento. Essas ações devem beneficiar cerca de 530 mil habitantes da região, com um investimento estimado em R$ 768,4 milhões.