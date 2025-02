Após fortes chuvas, Grande ABC registra mais de 7 mil moradores sem luz

Após as chuvas desta terça-feira (18), a região do Grande ABC amanheceu nesta quarta-feira (19) com 7.336 clientes da Enel sem energia elétrica. Os dados são do "Mapa Falta de Luz" da concessionária, que aponta Diadema e Ribeirão Pires como as cidades mais afetadas.

Veja a lista de clientes sem energia por município, além da porcentagem proporcional ao número de moradores:





- Santo André: 1.106 / 0,33%

- São Bernardo: 1.862 / 0,53%



- São Caetano: 50 / 0,06%



- Diadema: 2.370 / 1,35%



- Mauá: 551 / 0,34%



- Ribeirão Pires: 1.371 / 3,15%



- Rio Grande da Serra: 26 / 0,18%





Antes da chuva, a região já registrava quase 6,5 mil moradores sem energia, conforme o Diário mostrou na tarde dessa terça-feira (18). O número também representa um aumento significativo em relação ao registrado, quando a situação era a seguinte:





- Santo André: 178 / 0,06%



- São Bernardo: 2.660 / 0,76%



- São Caetano: 874 / 1%



- Diadema: 434 / 0,25%



- Mauá: 1.904 / 1,17%



- Rio Grande da Serra: 343 / 2,29%



- Ribeirão Pires: 24 / 0,06%





A Enel ainda não informou um prazo para a normalização completa do serviço, mas equipes da concessionária seguem atuando nas áreas afetadas para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível.