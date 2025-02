Após chuva em SP, mais de 100 mil seguem sem energia elétrica

Ao menos 112 mil imóveis permanecem sem energia elétrica na manhã desta quarta-feira, 19, em razão das fortes chuvas que atingiram a região metropolitana, incluindo a capital paulista, na terça-feira, 18. De acordo com boletim divulgado na manhã desta quarta pela Enel Distribuição São Paulo, as precipitações afetaram principalmente as zonas norte e oeste da cidade paulistana.

A companhia disse que reforçou seu plano de ação emergencial com a mobilização antecipada de equipes de campo.

"Técnicos da distribuidora atuaram ininterruptamente, inclusive durante a madrugada e normalizaram o serviço para a maioria dos clientes. No momento, eles seguem trabalhando para normalizar a energia para os clientes afetados."

Morte

Em decorrência das fortes chuvas que caíram em São Paulo na noite anterior, uma morte foi registrada. A vítima, que não teve a identidade informada, estava dentro de um veículo que foi arrastado por uma enxurrada na altura do número 1.438 da Avenida General Edgar Facó, na Freguesia do Ó, zona norte da capital paulista.

Em caso de falta de luz, a Enel orienta que os clientes priorizem os canais digitais para agilizar o atendimento:

- Site: www.enel.com.br;

- Aplicativo Enel São Paulo: disponível para iOS e Android;

- WhatsApp (Elena): (21) 99601-9608.