Temperaturas caem no Grande ABC e chuva pode voltar nesta quarta (19)

A chuva que atingiu o Grande ABC nessa terça-feira (18) ajudou a amenizar o calor intenso dos últimos dias. Com isso, as temperaturas, que antes variavam entre 30°C e 33°C, caíram para máximas entre 26°C e 28°C nesta quarta-feira (19). Apesar do alívio térmico, o tempo pode continuar abafado e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para a possibilidade de mais chuva ao longo do dia.

O céu deve permanecer com muitas nuvens durante a manhã. À tarde e à noite, há previsão de chuva isolada em algumas regiões das sete cidades.





Confira as temperaturas mínimas e máximas para esta quarta-feira no Grande ABC:





- Santo André: 21°C / 28°C



- São Bernardo: 21°C / 28°C



- São Caetano: 22°C / 28°C



- Diadema: 22°C / 28°C



- Mauá: 21°C / 28°C



- Ribeirão Pires: 21°C / 28°C



- Rio Grande da Serra: 21°C / 26°C





A recomendação para os moradores é ficar atentos às mudanças climáticas ao longo do dia e se preparar para pancadas de chuva, especialmente no período da tarde e noite.