Alesp institui o dia Fundos Sociais de Solidariedade do Estado

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) instituiu na tarde desta terça-feira (18) o Dia Estadual do Trabalho dos Fundos Sociais de Solidariedade do Estado de São Paulo. De autoria da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), a proposta foi aprovada de forma conclusiva na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais e segue para sanção do governador Tarcísio de Freitas.

O dia escolhido para esta comemoração é 3 de novembro, instituído pela Lei n.º 9.310, de 26 de dezembro de 1995, como o Dia da Solidariedade no Estado de São Paulo, haja vista que os trabalhos dos Fundos Sociais de Solidariedade são pautados na prática irrefutável de ações de cunho solidário.

“Não restam dúvidas de que presidentes dos Fundos Sociais são os principais responsáveis pelo trabalho comunitário desenvolvido no Estado. Praticam solidariedade em todos os projetos desenvolvidos, ação importantíssima para que sejam alcançados aqueles que mais precisam de auxílio, transformando o caminho dos mais vulneráveis e propiciando melhores condições, seja de trajetória pessoal, como de profissional, alcançando, deste modo, um futuro mais promissor. Por isso a data alusiva”, justificou a deputada estadual Ana Carolina Serra.

A legisladora ocupou a presidência do Fundo Social de Santo André entre 2017 e 2022. Em 2023, assume como deputada estadual e cria a Frente Parlamentar em Apoio aos Trabalhos dos Presidentes dos Fundos Sociais Municipais do Estado de São Paulo, culminando na elaboração do projeto de lei que moderniza a lei que dispõe sobre a criação do Fundo de Assistência Social do Palácio do Governo, datada de 1968.

LEIA MAIS:

Equipe da deputada Ana Carolina Serra alerta para tentativa de golpe