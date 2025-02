Veja horóscopo desta quarta-feira (19) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Hoje há tendência de se recolher e você terá mais vontade de ficar na sua e no seu canto, sem dar muito papo para os outros. Se sentir necessidade de pegar mais leve no trabalho, faça umas pausas e diminua o ritmo nas atividades mais desgastantes. No amor, procure ser mais paciente.

COR: LILÁS

PALPITE: 14, 41, 08

Por influência das estrelas, tende a mostrar mais desenvoltura nos contatos e vai se valer de uma dose extra de carisma. Mas aproveite logo essa canja dos astros porque o clima vai mudar ao anoitecer e nem tudo pode fluir como espera, principalmente na vida amorosa.

COR: BRANCO

PALPITE: 50, 53, 59

Hoje você vai contar com ótimas perspectivas na carreira e deve ganhar mais visibilidade graças aos seus dons e competências.. Há boas chances de conseguir vitórias importantes e, de quebra, os astros também revelam que melhorias salariais podem estar no pacote. Mas convém redobrar a cautela à noite, quando perrenguinhos vão rondar o amor.

COR: CEREJA

PALPITE: 52, 19, 18

Os interesses profissionais vão ficar protegidos e boas novidades estão previstas para quem procura emprego: pode pintar oportunidade em uma empresa de fora. Na paixão, há sinal de surpresas deliciosas, mas convém ir com calma à noite, pois tretas ou desencontros não estão descartados.

COR: MAGENTA

PALPITE: 18, 36, 48