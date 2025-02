Veja horóscopo desta quarta-feira (19) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo

O trabalho deve fluir bem ao longo do dia e quem tem uma atividade autônoma pode receber um bom apoio, inclusive de parentes e pessoas próximas. Já à noite, seu temperamento tende a ficar mais imprevisível e esquentadinho: maneire nas reações pra não provocar torta de climão com a família e no amor.

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITE: 24, 04, 15

Hoje você deve mandar muito bem nos contatos e suas relações pessoais e profissionais vão ficar favorecidas, minha consagrada! Com seu dom para argumentar e convencer no modo turbo, tudo indica que vai sair no lucro. O astral tende a ficar instável e desavenças podem vir à tona, ainda mais nas amizades e na paixão.

COR: AMARELO

PALPITE: 45, 21, 36

Os interesses materiais vão concentrar suas atenções nesta quarta e você tem mais é que aproveitar as vibes da Lua na Casa da Fortuna para incrementar seus ganhos, bebê! O momento é ideal para faturar com suas ideias e iniciativas, mas aja rápido e vá logo atrás dos seus interesses. Os assuntos do coração também vão inspirar cuidados.

COR: BRANCO

PALPITE: 47, 02, 11

Suas qualidades ficam em evidência e serão seus grandes trunfos para progredir profissionalmente, mas ligue o radar e tente pegar mais leve do final da tarde em diante, pois a paciência não será seu forte.. No romance, as diferenças podem falar mais alto.

COR: CINZA

PALPITE: 42, 17, 53