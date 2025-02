Polícia prende quadrilha de roubo de veículos em Santo André

Em uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a GCM (Guarda Civil Municipal), por meio da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), agentes de segurança cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra quatro criminosos envolvidos em roubos de veículos em diversos bairros da cidade. A ação da última segunda-feira (17) resultou na detenção de quatro suspeitos.

Segundo as autoridades, os criminosos vinham atuando em diversos bairros de Santo André, com registros de crimes nos bairros Homero Thon, Humaitá, Centre Ville e Vila Pires.

A prisão de um deles ocorreu em sua residência pela GCM. A equipe encontrou no local peças de vestuário e acessórios que teriam sido usados por ele no momento do crime, incluindo um par de tênis da marca Adidas, uma calça jeans da marca Lacoste e um boné preto da marca Oakley. Esses itens foram apreendidos e encaminhados para perícia no IC (Instituto de Criminalística) de Santo André.

As investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos nos crimes.

