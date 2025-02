São Caetano quer viaduto entre avenidas Presidente Kennedy e dos Estados

Reuniões realizadas na segunda-feira (17), na Seohab (Secretaria de Obras e Habitação) de São Caetano, marcaram o início dos estudos para viabilizar a construção de um viaduto que ligará a Avenida Presidente Kennedy à Avenida dos Estados. A obra busca melhorar a mobilidade entre uma das principais vias internas da cidade e a estrada que conecta Mauá a Capital.

Além disso, foi apresentado o projeto de ligação direta do Complexo Viário Luiz Tortorello com a Avenida dos Estados. Ambas as iniciativas fazem parte do plano de governo do prefeito Tite Campanella (PL). A reunião contou com a participação de representantes da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), General Motors e Transpetro.

“O contato com General Motors e Transpetro é fundamental para que possamos mapear todas as interferências referentes ao futuro viaduto que interligará a Avenida Presidente Kennedy e a Avenida dos Estados. Nosso objetivo neste primeiro momento é comprovar a técnica de intervenção, que é de fundamental importância para a mobilidade do município e de toda a região do Grande ABC”, ressaltou o secretário da Seohab, Renato Ferreira Rocha.

Projetos e impactos

A intervenção na Avenida Presidente Kennedy beneficiará diretamente os bairros Barcelona, ??Santa Maria, Olímpico, Boa Vista e Nova Gerty. Já a ampliação do Complexo Viário Luiz Tortorello permite que motoristas com destino a São Paulo acessem a Avenida dos Estados sem precisar passar pelo Bairro Fundação.

A Avenida dos Estados é uma das principais ligações entre o Grande ABC e a Capital. Com a execução dessas intervenções, São Caetano ganhará eixos viários mais robustos, melhorando o fluxo de veículos e reduzindo o tráfego de passagem pelo Centro da cidade.

