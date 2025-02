Grande ABC recebe 30% dos recursos de SP para urbanização

A SDUH (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Estado de São Paulo), por meio do Programa Viver Melhor, investiu, desde o início de 2023, R$ 125,5 milhões no Grande ABC, em obras de melhorias habitacionais, urbanas e de infraestrutura que beneficiaram 2.753 famílias dos municípios de Santo André, São Bernardo e Diadema.

O número representa cerca de 30% dos investimentos em todo o Estado de São Paulo, onde foram aplicados R$ 331,8 milhões em obras de urbanização nos últimos dois anos que beneficiaram ao todo 9.513 famílias.

A cidade mais contemplada na região foi São Bernardo, onde 1.534 famílias tiveram a oportunidade de viver com maior qualidade de vida. Em Santo André, 970 famílias foram beneficiadas com melhorias – 70 no núcleo AABB e 900 no Jardim Santo André. No município de Diadema, 249 famílias do núcleo Mulford acabaram contempladas por meio do Programa Viver Melhor.

Os locais beneficiados pelo programa são indicados pelas prefeituras e executados pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), mediante autorização da SDUH.

O objetivo das obras de infraestrutura, equipamentos públicos e melhorias urbanas é promover dignidade aos cidadãos paulistas que moram em regiões mais precárias do Estado, sem infraestrutura básica, como ligações de água, esgotos e ruas asfaltadas.

Os projetos abrangem ainda obras de drenagem, canalização, ajustes no sistema viário, além da contenção de encostas e taludes, recuperação ambiental e eliminação de riscos.

SÃO BERNARDO

Uma das obras de São Bernardo é a urbanização do Jardim Serro Azul, na região do Grande Alvarenga, que beneficiou 492 famílias com obras que receberam R$ 36 milhões de investimento, incluindo unidades habitacionais da CDHU.

Realizadas em parceria com a Prefeitura, as intervenções incluem construção de redes de coleta e tratamento de esgoto, pavimentação de vias, obras de drenagem, canalização de córrego, regularização fundiária, recuperação da Represa Billings, além da entrega de duas novas praças e uma praça-parque.

Outras 342 famílias foram contempladas por intervenções do Programa Viver Melhor no DER. O programa entregou também obras de urbanização nos núcleos Alvarenguinha, beneficiando 750 famílias. As benfeitorias incluem consolidação, regularização fundiária e recuperação ambiental.