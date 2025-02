Governo do Estado entrega 252 apartamentos em Diadema

Na tarde desta terça-feira (18), mais de 250 famílias em situação de vulnerabilidade econômica realizaram o sonho da casa própria em Diadema. Os moradores receberam as chaves de 252 apartamentos no Residencial Parque Real, localizado na Vila Conceição. A iniciativa faz parte do Programa Casa Paulista, do governo do Estado.

Os imóveis foram financiados pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), na modalidade CCA (Carta de Crédito Associativa), com um investimento de R$ 43,3 milhões em 20 meses de construção.





A cerimônia de entrega das chaves contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, do prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), do presidente da CDHU, Reinaldo Iapequino, entre outras autoridades do Executivo e Legislativo.





Além desses imóveis, outras 200 unidades devem ser inauguradas na Vila Conceição até o fim de março, segundo informou o secretário estadual de Habitação, Marcelo Branco. O investimento desse segundo empreendimento é de R$ 36 milhões, totalizando cerca de R$ 79 milhões nos dois conjuntos habitacionais.





As 252 famílias atendidas foram indicadas pela Associação Pró Moradia Liberdade, entidade organizadora responsável pela construção do empreendimento, sendo que 80% têm rendimentos mensais de até dois salários mínimos. Os apartamentos contam com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e área privativa de 42m².





“O governador (Tarcísio de Freitas) determinou que fizéssemos o maior programa habitacional de todos os tempos, com mais de 200 mil unidades habitacionais para serem viabilizadas nos quatro anos de governo. Já entregamos mais de 50 mil imóveis nestes dois primeiros anos”, disse Branco.





Outros 1.000 apartamentos estão em construção em Diadema e devem ser entregues no próximo ano. No Grande ABC, o Programa Casa Paulista possui 6.800 unidades, entregues e em construção.