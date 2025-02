Diretor de 'Conclave' elogia Fernanda Torres e dia que 'seria maravilhoso' 'trabalhar com ela

O diretor alemão Edward Berger, responsável pelo filme Conclave, destacou a atuação de Fernanda Torres e expressou o desejo de, no futuro, trabalhar com a atriz brasileira. A declaração foi feita durante o tapete vermelho do Bafta 2025, principal premiação do cinema no Reino Unido.

Berger, que já venceu quatro Oscars com Nada de Novo no Front (2023), afirmou ter assistido à performance de Fernanda no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. A produção, que concorre ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional, garantiu à brasileira uma indicação ao prêmio de Melhor Atriz.

"Eu vi a Fernanda Torres, que foi nomeada por seu papel no filme de Walter Salles ... Se eu puder trabalhar com ela um dia, seria maravilhoso", falou o diretor ao The Independent no tapete vermelho do Bafta.

Conclave foi um dos grandes vencedores do Bafta 2025, levando quatro prêmios, incluindo Melhor Filme e Melhor Filme Britânico. O longa, que retrata os bastidores da eleição papal após a morte de um papa, concorre ao Oscar em oito categorias e disputa o prêmio máximo com o brasileiro Ainda Estou Aqui.