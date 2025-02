Fernanda Torres mantém a elegância ao corrigir entrevistadores

Fernanda Torres tem conquistado o mundo com o jeito simpático e humilde, mas a elegância para lidar com certos deslizes de entrevistadores tem sido algo a chamar a atenção. Desde setembro de 2024, quando começou a campanha ao Oscar, divulgando Ainda Estou Aqui, a atriz teve que retificar alguns apresentadores e repórteres por falas equivocadas.

Durante entrevista a W Magazine, Torres corrigiu a fala de uma repórter que sugeriu que Fernanda Montenegro não estivesse viva. Na ocasião, a profissional disse:

- Sua mãe era uma atriz muito famosa.

E na hora, Fernanda Torres respondeu, sem perder a elegância:

- Era? Ela ainda é! Ela acabou de entrar para o Guinness Book. É inacreditável.

Já em outra situação, Torres foi entrevistada por Jessica Chastain, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2022. No bate-papo, Chastain citou o prêmio vencido pela brasileira no Festival de Cannes, em 1986, como se tivesse sido por um trabalho com Walter Salles, diretor de Ainda Estou Aqui.

A atriz corrigiu Jessica, explicando que o prêmio vencido em Cannes pelo filme Eu Sei Que Vou Te Amar, foi com o diretor de Arnaldo Jabor.

- Não [foi com Walter]. Eu ganhei Cannes aos 19 anos ´de idade] com um filme que eu não gosto muito. E amo o diretor [Jabor] e outros filmes dele, mas esse especificamente não.

Ao ser homenageada no Festival de Santa Bárbara, Dave Karger acabou dizendo que Walter Salles teria trabalhado primeiro com Fernanda Montenegro, no entanto, Torres, usou a simpatia e o humor para explicar:

- Eu trabalhei com ele antes, sorry [desculpe], fui a primeira.

Pela gafe cometida, Karger se desculpou e afirmou a atriz que ela poderia corrigi-lo:

- Me corrija, por favor, pediu.